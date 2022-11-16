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  • Графики отключений не действуют, обесточивание может произойти в любое время, – Резниченко

Графики отключений не действуют, обесточивание может произойти в любое время, – Резниченко

Сегодня 10:19
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Вчера российские оккупанты в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру страны.

Новости Днепра про Графики отключений не действуют, обесточивание может произойти в любое время, – Резниченко

Поэтому по всей Украине ввели отключения электроэнергии, Днепропетровщина – не исключение.

Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, графики отключений сейчас не действуют. А это значит, что обесточивание может произойти в любое время. По его словам, сейчас в области без электричества до 300 тысяч абонентов. Критическая инфраструктура запитана.

Энергосистема страны обессилена российскими ударами и не выдерживает нагрузки. Отключения необходимы для того, чтобы стабилизировать ее и предотвратить аварии. Включаем режим тотальной экономии. Повсюду и постоянно. Держим полными зарядные устройства, а также приготовьте фонарики и батарейки. Набираемся терпения и упрямства. Как бы сложно ни было, выдержим, – отметил Валентин Резниченко.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за отключения электричества не ездят некоторые троллейбусы.

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Новости Днепра про Графики отключений не действуют, обесточивание может произойти в любое время, – РезниченкоУкраїнська Новости Днепра про Графики отключений не действуют, обесточивание может произойти в любое время, – РезниченкоРусский

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