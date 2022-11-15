Вілкул: “Рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилася”

Про це повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу.

На щастя, рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилася. З шахт виведені всі 566 шахтарів, що залишилися під землею внаслідок ракетного удару. Операція тривала майже чотири години.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через обстріли у Кривому Розі під землею застрягли шахтарі.

Читайте також:

Українська

Автор: