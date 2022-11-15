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Вілкул: “Рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилася”

Сьогодні 20:30
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Про це повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу.

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На щастя, рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилася. З шахт виведені всі 566 шахтарів, що залишилися під землею внаслідок ракетного удару. Операція тривала майже чотири години.

Новости Днепра про Вілкул:

Нагадаємо, раніше ми писали, що через обстріли у Кривому Розі під землею застрягли шахтарі.

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