Вілкул: “Рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилася”

На щастя, рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилася. З шахт виведені всі 566 шахтарів, що залишилися під землею внаслідок ракетного удару. Операція тривала майже чотири години.
Нагадаємо, раніше ми писали, що через обстріли у Кривому Розі під землею застрягли шахтарі.
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