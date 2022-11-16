“Гради” та важка артилерія: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 16 листопада

Російські окупанти продовжують терор мирного населення Дніпропетровської області. Найбільше від окупантів страждає Нікопольський район. В ніч на 16 листопада армія рф накрила нічні міста на села «Градами» і важкою артилерією.

Про це під час ранкового звіту повідомив голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

Росіяни завдали ударів по трьох громадах – Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих та поранених.

“У Нікополі російські снаряди поцілили у десять приватних будинків. Понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач. Зайнялася пожежа у одній з осель. Вогнеборці полум’я уже утихомирили. У решті районів було голосно через сирени, та обійшлося без «прильотів» і на цю хвилину спокійно”, – повідомив Валентин Резніченко.

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