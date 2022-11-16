“Гради” та важка артилерія: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 16 листопада

Про це під час ранкового звіту повідомив голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.
Росіяни завдали ударів по трьох громадах – Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих та поранених.
“У Нікополі російські снаряди поцілили у десять приватних будинків. Понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач.
Зайнялася пожежа у одній з осель. Вогнеборці полум’я уже утихомирили.
У решті районів було голосно через сирени, та обійшлося без «прильотів» і на цю хвилину спокійно”, – повідомив Валентин Резніченко.
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