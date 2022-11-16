Назавжди 21: у боях загинув лейтенант із Кам’янського Владислав Горбонос

12 ноября, во время участия в боевых действиях, погиб лейтенант из Каменского Владислав Горбонос. Трагедия произошла в Харьковской области. Мужчине был 21 год.

Владислав народився в Дніпродзержинську. У 2022 році закінчив Харківську академію Національної Гвардії України.

Прощання із полеглим воїном відбудеться 16 листопада о 9:15. Адреса: бульвар Будівельників, 7. Панахиду проведуть о 10:00 в Козацькій церкві пресвятої Покрови ПЦУ (Слісаренко 34). Поховають Героя об 11:15 на кладовищі с. Аули.

У нього залишились батьки та сестра.

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