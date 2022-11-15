На Дніпропетровщині почався блекаут через масовану ракетну атаку

У компанії ДТЕК Дніпровські електромережі повідомили, що у Дніпрі та області почалися екстрені відключення світла.

За словами енергетиків, зараз запроваджені раніше графіки відключення світла не діють. Фахівці роблять все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, що раніше на Дніпропетровщині діяли погодинні відключення електроенергії. Їх запровадили для зменшення навантаження на енергосистему, яку практично щодня намагаються дестабілізувати ворожі війська. У звичайному графіку у мешканців відключали світло виходячи з того, до якої з представлених груп вони входять. Поділ на групи розробили, щоб дотримуватися черги.

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