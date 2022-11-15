Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині почався блекаут через масовану ракетну атаку

Сьогодні 19:45
просмотров

У компанії ДТЕК Дніпровські електромережі повідомили, що у Дніпрі та області почалися екстрені відключення світла. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині почався блекаут через масовану ракетну атаку

За словами енергетиків, зараз запроваджені раніше графіки відключення світла не діють. Фахівці роблять все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, що раніше на Дніпропетровщині діяли погодинні відключення електроенергії. Їх запровадили для зменшення навантаження на енергосистему, яку практично щодня намагаються дестабілізувати ворожі війська. У звичайному графіку у мешканців відключали світло виходячи з того, до якої з представлених груп вони входять. Поділ на групи розробили, щоб дотримуватися черги.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині почався блекаут через масовану ракетну атакуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі повернули додому хлопчика, який загубився у місті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    У Кривому Розі повернули додому хлопчика, який загубився у місті

    Бережіть своїх діток!

    Жінки завжди є цвітом нації: на Дніпропетровщині військові дарували панянкам квіти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Жінки завжди є цвітом нації: на Дніпропетровщині військові дарували панянкам квіти

    Зворушливу новину опублікував телеграм-канал "news pavlograd" з посиланням на повідомлення…

    Погода на 15 листопада: у Дніпрі буде прохолодно та хмарно
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода на 15 листопада: у Дніпрі буде прохолодно та хмарно

    Одягайтеся тепліше, друзі!

    Одягайтеся тепліше: сьогодні у Дніпрі очікується прохолодна погода
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Одягайтеся тепліше: сьогодні у Дніпрі очікується прохолодна погода

    Парасолька сьогодні не знадобиться!

    Наверх