Дубль 2: на Дніпропетровщині знищили ворожий безпілотник ZALA

Російські окупанти вдруге за сьогодні запустили на Дніпропетровщину свій безпілотник, проте літав він недовго – його знищили наші захисники.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Ще один збитий БпЛА.І знову – в Криворізькому районі. Очистили наше небо від ворожого непотребу оборонці з ПвК «Схід», – зазначив Лисак.
У Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що це був БпЛА ZALA.
Дякуємо нашим захисникам!
Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що на Дніпропетровщині збили ворожу “пташку”.
Читайте також:
Автор:
Інцидент стався на вулиці Пастера.
Будь ласка, будьте обережні та бережіть себе!
Правоохоронці перевіряють причини та обставини, які змусили дитину до такого…
Дякуємо нашим захисникам!