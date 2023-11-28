Дубль 2: на Дніпропетровщині знищили ворожий безпілотник ZALA

Мінус ще один ворожий БпЛА!

Російські окупанти вдруге за сьогодні запустили на Дніпропетровщину свій безпілотник, проте літав він недовго – його знищили наші захисники.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Ще один збитий БпЛА.І знову – в Криворізькому районі. Очистили наше небо від ворожого непотребу оборонці з ПвК «Схід», – зазначив Лисак.

У Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що це був БпЛА ZALA.

Дякуємо нашим захисникам!

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що на Дніпропетровщині збили ворожу “пташку”.

Читайте також:

Українська

Автор: