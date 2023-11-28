На Дніпропетровщині збили ворожу “пташку”: деталі

Сьогодні початок дня видався тривожним – сирена лунала майже кожної години. Під час однієї із них на Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, ворожу “пташку” знищили над Криворізьким районом.
Мінус БпЛА. Ворожу “пташку” наші оборонці неба збили над Криворізьким районом. Дякую за роботу! – написав Лисак.
Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти вдарили по п’ятиповерхівці у Нікополі: загинув чоловік, постраждали дві жінки.
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