У Дніпрі викрили 21-річну дівчину, яка двічі «мінувала» вокзал

3 та 4 листопада у Дніпрі невідомі “замінували” вокзал. Правоохоронці перевірили обʼєкт та прилеглу до нього територію. Жодних вибухових предметів вони не виявили.
Пізніше поліцейські з’ясували, що до мінувань причетна 21-річна місцева жителька. Раніше вона вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців. Поліцейські вилучили у зловмисниці мобільний телефон, з якого надходили повідомлення.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
28 листопада «мінерці» повідомили про підозру за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пасажир на вокзалі хотів пронести гранати в потяг.
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