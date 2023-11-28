Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі викрили 21-річну дівчину, яка двічі «мінувала» вокзал

Сьогодні 16:29
просмотров

Дівчині повідомили про підозру.

Новости Днепра про У Дніпрі викрили 21-річну дівчину, яка двічі «мінувала» вокзал

3 та 4 листопада у Дніпрі невідомі “замінували” вокзал. Правоохоронці перевірили обʼєкт та прилеглу до нього територію. Жодних вибухових предметів вони не виявили.

Пізніше поліцейські з’ясували, що до мінувань причетна 21-річна місцева жителька. Раніше вона вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців. Поліцейські вилучили у зловмисниці мобільний телефон, з якого надходили повідомлення. 

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

28 листопада «мінерці» повідомили про підозру за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Новости Днепра про У Дніпрі викрили 21-річну дівчину, яка двічі «мінувала» вокзал

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пасажир на вокзалі хотів пронести гранати в потяг.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі викрили 21-річну дівчину, яка двічі «мінувала» вокзалУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У тролейбусах, що йдуть через Перемогу, почали їздити контролери: як їх розпізнати
Новини Дніпра
Сьогодні 16:01
У тролейбусах, що йдуть через Перемогу, почали їздити контролери: як їх розпізнати

У Дніпрі на маршрутах, які курсують через Перемогу з'явилися контролери.

У Кам’янському 11-річна дівчинка подзвонила до поліції і сказала, що планує самогубство
Новини Дніпра
Сьогодні 15:36
У Кам’янському 11-річна дівчинка подзвонила до поліції і сказала, що планує самогубство

Правоохоронці перевіряють причини та обставини, які змусили дитину до такого…

Як раніше виглядав перший пологовий будинок Катеринослава: на його місці тепер стоїть МФК (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:41
Як раніше виглядав перший пологовий будинок Катеринослава: на його місці тепер стоїть МФК (ФОТО)

Дніпро стрімко змінюється. На місці старовинних будівель з'являються нові. Під…

У Дніпрі сьогодні масово горять автівки (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:12
У Дніпрі сьогодні масово горять автівки (ФОТО)

Сьогодні, 28 листопада, у різних районах міста горіли Peugeot та…

Наверх