У Кам’янському 11-річна дівчинка подзвонила до поліції і сказала, що планує самогубство

Правоохоронці перевіряють причини та обставини, які змусили дитину до такого кроку.

Увечері 26 листопада до інспекторки ювенальної превенції Дарини Довгополої зателефонувала 11-річна дівчинка. Як з’ясувалося, інспекторка раніше залишила неповнолітній свій номер та запропонувала звертатися, якщо буде потрібно. Дівчинка сказала, що планує скоїти самогубство – стрибнути з даху 14-поверхового будинку.

Під час спілкування поліцейська зрозуміла, що дитина перебуває у пригніченому стані. Вона повідомила про цей факт колегам – і вони разом виїхала на місце події.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Інспекторка Дарина постійно перебувала на телефонному зв’язку з дівчинкою, вона заспокоїла її та вмовила спуститися до правоохоронців.

Підлітка доставили до медичного закладу та залишили під наглядом лікарів. Нині життю та здоров’ю дівчинки нічого не загрожує. Правоохоронці перевіряють причини та обставини, які змусили дитину до такого кроку.

Шановні батьки та опікуни! Підтримуйте дружні стосунки у спілкуванні з дітьми, приділяйте увагу їхнім турботам та проблемам. Завжди з розумінням ставтеся до вирішення дитячих проблем, щоб у подальшому дитина хотіла вам довіряти і розуміла, що саме поруч із вами вона у безпеці. Якщо ви помічаєте будь-які ознаки стресу, занепокоєння чи поганого самопочуття у вашої дитини, обов’язково звертайтеся за професійною допомогою, – закликають правоохоронці.

Читайте також:

Українська

Автор: