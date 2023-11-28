Мешканку Дніпра судили у Львові, бо вона станцювала стриптиз у відділку поліції

Дніпрянку судили за стриптиз у відділку поліції Львова.

Личаківський районний суд Львова розглядав справу щодо жінки, яка влаштувала стриптиз у районному відділку поліції, пише “Zaхid.net”.

У серпні мешканка Дніпра, яка приїхала до Львова, станцювала у районному відділку поліції стриптиз. Як саме жінка опинилася в приміщенні разом з правоохоронцями не уточнюється, але відомо, що вона роздягнулася догола та лаялася на інших відвідувачів.

Усе це правоохоронці зняли на камеру та відкрили адміністративну справу за дрібне хуліганство. Однак до суду не дійшло, адже завершилися терміни давності розгляду правопорушення.

Водночас повідомляється, що це не вперше, коли дніпрянка дивує оточення своєю поведінкою. Як йдеться у тексті іншого провадження відкритого щодо неї, у липні на Січеславській Набережній жінка лаялася на перехожих та поліцію.

Правоохоронці склали на дніпрянку протокол та намагалися притягнути до відповідальності через суд, проте виявилося, що жінка вказала неправильні дані щодо свого місцепроживання. Також не вдалося достеменно підтвердити, що це саме вона займалася хуліганством, тож справу закрили.

Таким чином, судом встановлено, що особою, яка склала протокол, належним чином не встановлено суб`єкта правопорушення, а відсутність хоча б одного з елементів складу адміністративного правопорушення свідчить про відсутність складу правопорушення в цілому, – йдеться у тексті вироку.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали жінку, яка двічі мінувала залізничний вокзал.

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