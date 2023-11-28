Дубль 2: в Днепропетровской области уничтожили вражеский беспилотник ZALA

Минус еще один вражеский БПЛА!

Российские оккупанты во второй раз за сегодня запустили на Днепропетровщину свой беспилотник, однако летал он недолго – его уничтожили наши защитники.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Еще один сбитый БпЛА. И снова – в Криворожском районе. Очистили наше небо от вражеского хлама защитники из ПВК «Схід», – отметил Лысак.

В Воздушном командовании «Схід» сообщили, что это был БПЛА ZALA.

Спасибо нашим защитникам!

Напомним, ранее мы уже сообщали, что на Днепропетровщине сбили вражескую «птичку».

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