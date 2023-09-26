До Чехії екстрадують шістьох мешканців Дніпра, які надурили іноземців на 300 мільйонів

Як повідомили у Нацполіції, правоохоронцям Чехії віддали п’ятьох мешканців Дніпра, який підозрювали у шахрайстві. Шостого зловмисника екстрадують найближчим часом.
Підозрюваних на пункт пропуску Краківець у Львівській області супроводжував конвой Нацгвардії.
Шестеро дніпрян організували шахрайський колцентр у Дніпрі. Працівники якого одурили понад 665 громадян Чехії на 8 мільйонів євро. Це 300 мільйонів 733 тисячі гривень.
Розслідуванням справи займалася понад сотня українських та чеських правоохоронців. Згодом було встановлено двох організаторів цього «call-центру» – громадян України та Чехії, які залучили до роботи в злочинній організації понад 20 осіб.
Щомісячно працівники заробляли 5 мільйонів гривень. Як довго діяв колцентр не уточнюється.
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