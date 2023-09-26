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До Чехії екстрадують шістьох мешканців Дніпра, які надурили іноземців на 300 мільйонів

Сьогодні 15:02
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Дніпрян, які створили колцентр та обманювали іноземців, екстрадують до Чехії.

Новости Днепра про До Чехії екстрадують шістьох мешканців Дніпра, які надурили іноземців на 300 мільйонів

Як повідомили у Нацполіції, правоохоронцям Чехії віддали п’ятьох мешканців Дніпра, який підозрювали у шахрайстві. Шостого зловмисника екстрадують найближчим часом. 

Підозрюваних на пункт пропуску Краківець у Львівській області супроводжував конвой Нацгвардії. 

Шестеро дніпрян організували шахрайський колцентр у Дніпрі. Працівники якого одурили понад 665 громадян Чехії на 8 мільйонів євро. Це 300 мільйонів 733 тисячі гривень. 

Розслідуванням справи займалася понад сотня українських та чеських правоохоронців. Згодом було встановлено двох організаторів цього «call-центру» – громадян України та Чехії, які залучили до роботи в злочинній організації понад 20 осіб. 

Щомісячно працівники заробляли 5 мільйонів гривень. Як довго діяв колцентр не уточнюється. 

Новости Днепра про До Чехії екстрадують шістьох мешканців Дніпра, які надурили іноземців на 300 мільйонів

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Новости Днепра про До Чехії екстрадують шістьох мешканців Дніпра, які надурили іноземців на 300 мільйонівУкраїнська

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