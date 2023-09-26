В Чехию экстрадируют шестерых жителей Днепра, которые обманули иностранцев на 300 млн

Днепрян, которые создали колцентр и обманывали иностранцев, экстрадируют в Чехию.

Как сообщили в Нацполиции, правоохранителям Чехии отдали пятерых жителей Днепра, подозреваемых в мошенничестве. Шестого злоумышленника экстрадируют в ближайшее время.

Подозреваемых на пункт пропуска Краковец во Львовской области сопровождал конвой Нацгвардии.

Шесть днепрян организовали мошеннический колцентр в Днепре, сотрудники которого обманули более 665 граждан Чехии на 8 миллионов евро. Это 300 миллионов 733 тысяч гривен.

Расследованием дела занималось более сотни украинских и чешских правоохранителей. Впоследствии были установлены два организатора этого «call-центра» – граждан Украины и Чехии, которые привлекли к работе в преступной организации более 20 человек.

Ежемесячно работники зарабатывали 5 миллионов гривен. Как долго действовал колцентр, не уточняется.

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