Дніпрянина засудили за вплив на працівників ТЦК СП

Мешканця Дніпра засудили за вплив на працівників ТЦК.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Чоловіка визнали винним за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Заслухавши доводи прокурора, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі двох тисяч п`ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 42 500 гривень, – сказано у повідомленні прокуратури.

Чоловіка затримали ще в серпні біля ресторану “Поплавок”. Тоді у нього вилучили 14 тис доларів.

Засуджений вирішував питання щодо визнання особи непридатною до служби у військовий час з подальшим виключенням з військового обліку.

Чоловік уклав угоду з прокурором та повністю визнав свою вину.

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