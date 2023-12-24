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Днепрянина осудили за влияние на работников ТЦК СП

Сегодня 13:57
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Жителя Днепра осудили за влияние на работников ТЦК.

Новости Днепра про Днепрянина осудили за влияние на работников ТЦК СП

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Мужчину признали виновным по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Заслушав доводы прокурора, Кировский районный суд г. Днепропетровска назначил ему наказание в виде штрафа в размере двух тысяч пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 42 500 гривен, — сказано в сообщении прокуратуры.

Мужчину задержали еще в августе возле ресторана «Поплавок». Тогда у него изъяли 14 тыс. долларов.

Осужденный решал вопрос о признании лица непригодным к службе в военное время с последующим исключением из военного учета.

Мужчина заключил соглашение с прокурором и полностью признал свою вину.

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