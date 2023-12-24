Днепрянина осудили за влияние на работников ТЦК СП

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
Мужчину признали виновным по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.
Заслушав доводы прокурора, Кировский районный суд г. Днепропетровска назначил ему наказание в виде штрафа в размере двух тысяч пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 42 500 гривен, — сказано в сообщении прокуратуры.
Мужчину задержали еще в августе возле ресторана «Поплавок». Тогда у него изъяли 14 тыс. долларов.
Осужденный решал вопрос о признании лица непригодным к службе в военное время с последующим исключением из военного учета.
Мужчина заключил соглашение с прокурором и полностью признал свою вину.
Читайте также:
Автор:
Вчера, 23 декабря, под обстрелами оккупантов находились город Никополь, Марганецкая…
Ярослава Магучих вошла в десятку лучших спортсменов в 2023 году…
В так называемой "ДНР" приговорили Защитника «Азовстали» из Каменского к…
Полицейские Каменского разыскивают двух несовершеннолетних девушек.
Вчера, 23 декабря, под обстрелами оккупантов находились город Никополь, Марганецкая и Покровская общины
Ярослава Магучих вошла в десятку лучших спортсменов в 2023 году по версии Ассоциации спортивных журналистов Украины.
В так называемой "ДНР" приговорили Защитника «Азовстали» из Каменского к 25 годам колонии.
Полицейские Каменского разыскивают двух несовершеннолетних девушек.
В Подгородном Днепропетровской области женщина систематически издевалась над собакой.
Днепрян ждет хорошая погода!
Сегодня на главной елке Слобожанской общины засияли огни.
В Днепре сегодня выпал мокрый снег, немного усложнивший движение транспорта.
Сегодня враг 4 раза обстреливал Никопольщину из артиллерии, а также направил 9 дронов-камикадзе.
В Днепре 150 детей спели колядки в "Мост-сити", а на центральной улице стало больше рождественских украшений.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!