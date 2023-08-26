У Дніпрі затримали чоловіка, який хотів принести 14 тис доларів до ТЦК

Про це повідомляє портал dneprnews.
Чоловіка затримали в центрі міста, біля ресторану “Поплавок”.
У чоловіка вилучили 14 тис доларів США. За цю суму він обіцяв “вирішити питання” щодо визнання особи непридатною до служби у військовий час з подальшим виключенням з військового обліку.
Зараз слідство перевіряє службових осіб ТЦК на причетність до цього та інших ймовірних злочинів.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
Дівчина в чорному з центра Дніпра можливо знаходиться у лікарні.
Поліція Дніпра затримала раніше судимого місцевого мешканця за замах на…
У Кам’янському затримано чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Дніпрянин знайшов старий снаряд під час прогулянки містом.