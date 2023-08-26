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У Дніпрі затримали чоловіка, який хотів принести 14 тис доларів до ТЦК

Сьогодні 15:15
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У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який хотів принести хабаря до ТЦК.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який хотів принести 14 тис доларів до ТЦК

Про це повідомляє портал dneprnews.

Чоловіка затримали в центрі міста, біля ресторану “Поплавок”. 

У чоловіка вилучили 14 тис доларів США. За цю суму він обіцяв “вирішити питання” щодо визнання особи непридатною до служби у військовий час з подальшим виключенням з військового обліку.

Зараз слідство перевіряє службових осіб ТЦК на причетність до цього та інших ймовірних злочинів. 

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який хотів принести 14 тис доларів до ТЦКУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який хотів принести 14 тис доларів до ТЦКРусский

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