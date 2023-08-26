В Днепре задержан мужчина, который хотел принести 14 тыс долларов в ТЦК

Мужчину задержали в центре города, возле ресторана «Поплавок».
У мужчины изъяли 14 тыс. долларов США. За эту сумму он обещал «решить вопрос» о признании лица непригодным к службе в военное время с последующим исключением из военного учета.
Сейчас следствие проверяет должностных лиц ТЦК на причастность к этому и другим вероятным преступлениям.
Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.
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Козенко Антон
Автор:
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