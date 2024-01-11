Для перебування в прикордонній смузі потрібен дозвіл ДПСУ: кому його не дадуть

Держприкордонна служба нагадує про те, що блукати біля прикордоння з сусідніми державами, можна тільки маючи спеціальний дозвіл.

Для перебування у прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу Державної прикордонної служби України. Відповідні зміни встановлені урядовою постановою.

Зміни передбачають:

що громадяни України, іноземці та люди без громадянства мають право в’їжджати в контрольований прикордонний район, перебувати, проживати або пересуватися в його межах на підставі документів, що посвідчують їхню особу;

обмеження у вільному вʼїзді, перебуванні, проживанні, провадженні робіт і пересуванні людей у прикордонній смузі — ділянці місцевості завширшки 5 км від лінії держкордону;

отримання дозволу людям, що планують в’їжджати, перебувати та проводити роботи в межах прикордонної смуги, у відповідного органу ДПСУ, який безпосередньо виконує завдання у визначеній зоні відповідальності. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб.

Також встановили спеціальний прикордонний режим і заборону вільного в’їзду, перебування, проживання, пересування людей в межах земельних ділянок шириною 30—50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної водойми.

Не пропустять більше до прикордоння мешканця Дніпра, який стрімив свою втечу до Угорщини в онлайні.

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