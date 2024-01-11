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  • Для перебування в прикордонній смузі потрібен дозвіл ДПСУ: кому його не дадуть

Для перебування в прикордонній смузі потрібен дозвіл ДПСУ: кому його не дадуть

Сьогодні 17:52
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Держприкордонна служба нагадує про те, що блукати біля прикордоння з сусідніми державами, можна тільки маючи спеціальний дозвіл.

Новости Днепра про Для перебування в прикордонній смузі потрібен дозвіл ДПСУ: кому його не дадуть

Для перебування у прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу Державної прикордонної служби України. Відповідні зміни встановлені урядовою постановою.

Зміни передбачають:

  • що громадяни України, іноземці та люди без громадянства мають право в’їжджати в контрольований прикордонний район, перебувати, проживати або пересуватися в його межах на підставі документів, що посвідчують їхню особу;
  • обмеження у вільному вʼїзді, перебуванні, проживанні, провадженні робіт і пересуванні людей у прикордонній смузі — ділянці місцевості завширшки 5 км від лінії держкордону;
  • отримання дозволу людям, що планують в’їжджати, перебувати та проводити роботи в межах прикордонної смуги, у відповідного органу ДПСУ, який безпосередньо виконує завдання у визначеній зоні відповідальності. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб.

Також встановили спеціальний прикордонний режим і заборону вільного в’їзду, перебування, проживання, пересування людей в межах земельних ділянок шириною 30—50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної водойми.

Новости Днепра про Для перебування в прикордонній смузі потрібен дозвіл ДПСУ: кому його не дадуть

Не пропустять більше до прикордоння мешканця Дніпра, який стрімив свою втечу до Угорщини в онлайні. 

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Новости Днепра про Для перебування в прикордонній смузі потрібен дозвіл ДПСУ: кому його не дадутьУкраїнська

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