Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Для пребывания в пограничной полосе требуется разрешение ГНСУ: кому его не дадут

Для пребывания в пограничной полосе требуется разрешение ГНСУ: кому его не дадут

Сегодня 17:52
просмотров

Госпограничная служба напоминает о том, что бродить у приграничья с соседними государствами, можно только имея специальное разрешение.

Новости Днепра про Для пребывания в пограничной полосе требуется разрешение ГНСУ: кому его не дадут

Для пребывания в пограничной полосе необходимо разрешение органа Государственной пограничной службы Украины. Соответствующие изменения установлены правительственным постановлением.

Изменения предполагают:

  • что граждане Украины, иностранцы и люди без гражданства имеют право въезжать в контролируемый пограничный район, находиться, проживать или передвигаться в его пределах на основании документов, удостоверяющих их личность;
  • ограничение в свободном въезде, пребывании, проживании, производстве работ и передвижении людей в пограничной полосе — участке местности шириной 5 км от линии госграницы;
  • получение разрешения людям, которые планируют въезжать, находиться и проводить работы в пределах пограничной полосы, у соответствующего органа ГНСУ, непосредственно выполняющего задания в определенной зоне ответственности. Это касается как физических, так и юридических лиц.

Также установлен специальный пограничный режим и запрет свободного въезда, пребывания, проживания, передвижения людей в пределах земельных участков шириной 30—50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничного водоема.

Новости Днепра про Для пребывания в пограничной полосе требуется разрешение ГНСУ: кому его не дадут

Не пропустят больше до пограничья жителя Днепра, который стримил свой побег в Венгрию в онлайне.

Читайте также:

Новости Днепра про Для пребывания в пограничной полосе требуется разрешение ГНСУ: кому его не дадутУкраїнська Новости Днепра про Для пребывания в пограничной полосе требуется разрешение ГНСУ: кому его не дадутРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жители Днепра, Запорожья и Закарпатья бежали из Украины на «тюнингованной» пенопластом лодке
Новости Днепра
21.12.2023 19:26
Жители Днепра, Запорожья и Закарпатья бежали из Украины на «тюнингованной» пенопластом лодке

Пограничники за минувшие сутки поймали восьмерых мужчин, которые хотели бежать…

Ежедневно из Украины выезжает около 6 тысяч мужчин призывного возраста
Новости Украины
20.12.2023 17:18
Ежедневно из Украины выезжает около 6 тысяч мужчин призывного возраста

Ежедневно через западную границу Украины выезжает около шести тысяч мужчин…

Житель Днепропетровщины пытался уйти из Украины по заснеженным горам
Новости Днепра
04.12.2023 10:38
Житель Днепропетровщины пытался уйти из Украины по заснеженным горам

На границе поймали жителя Днепропетровщины, пытавшегося уйти из Украины по…

В больнице скончался житель Днепропетровщины, который три дня провел в горах без еды
Новости Днепра
22.11.2023 18:43
В больнице скончался житель Днепропетровщины, который три дня провел в горах без еды

Человек, которого вчера нашли обессиленным в горах, скончался в больнице.

Последние новости

В Днепре популярный автобус сменит маршрут на неопределенное время
В Днепре популярный автобус сменит маршрут на неопределенное время

В Днепре один из автобусов несколько изменит схему движения.

Сегодня 19:29
4
просмотров
Зимний флешмоб: в Днепре на Соборной площади заметили лыжников (ВИДЕО)
Зимний флешмоб: в Днепре на Соборной площади заметили лыжников (ВИДЕО)

Зима в Днепре вспомнила, что она – зима.

Сегодня 18:05
7
просмотров
Пенсионерам с Днепра могут заморозить выплаты пенсии: что делать чтобы разблокировать счет
Пенсионерам с Днепра могут заморозить выплаты пенсии: что делать чтобы разблокировать счет

Пенсионерам, которые не снимают деньги со своего пенсионного счета более 6 месяцев или не приходят получать выплаты на почту могут перестать начислять пенсию. Если нет движения средств Пенсионный фонд приостанавливает начисление выплат.

Сегодня 17:26
5
просмотров
В Кривом Роге легендарный скоростной трамвай возобновил работу после ракетного удара
В Кривом Роге легендарный скоростной трамвай возобновил работу после ракетного удара

8 января враг нанес массированный ракетный удар по Кривому Рогу.

Сегодня 17:18
7
просмотров
Стало известно, какой храм в Днепре действительно самый старый
Стало известно, какой храм в Днепре действительно самый старый

Историки рассказали, какой храм в Днепре все же самый старый.

Сегодня 17:06
3
просмотров
В Днепре на Данила Нечая горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина
В Днепре на Данила Нечая горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

Сегодня, 11 января, в Днепре на улице Данила Нечая горела квартира в девятиэтажке.

Сегодня 16:37
5
просмотров
Новая знаковая локация вблизи Днепра засияет невиданным светом
Новая знаковая локация вблизи Днепра засияет невиданным светом

Днепровские дизайнеры показали, как будет выглядеть элитный курорт в Днепровском районе.

Сегодня 16:01
2
просмотров
«Куча го**а вместо мозгов»: в Днепре водителям на авто оставляют красноречивые послания
«Куча го**а вместо мозгов»: в Днепре водителям на авто оставляют красноречивые послания

Как отреагировал водитель – неизвестно.

Сегодня 15:55
10
просмотров
Жители Днепра держали в трудовом рабстве 50 человек
Жители Днепра держали в трудовом рабстве 50 человек

Четверо жителей Днепра вербовали в трудовое рабство бездомных и переселенцев.

Сегодня 15:09
4
просмотров
С магазинов Днепра может исчезнуть гречка: в чем дело и сколько она сейчас стоит
С магазинов Днепра может исчезнуть гречка: в чем дело и сколько она сейчас стоит

В этом году цены на одну из самых популярных круп – гречневую в магазинах Днепра рекордно снизились. Упаковку весом почти в килограмм можно купить по цене 30-40 грн, хотя еще год назад ее стоимость была в два раза выше. В…

Сегодня 14:57
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх