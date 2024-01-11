Для пребывания в пограничной полосе требуется разрешение ГНСУ: кому его не дадут

Не пропустят больше до пограничья жителя Днепра, который стримил свой побег в Венгрию в онлайне.

Также установлен специальный пограничный режим и запрет свободного въезда, пребывания, проживания, передвижения людей в пределах земельных участков шириной 30—50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничного водоема.

Госпограничная служба напоминает о том, что бродить у приграничья с соседними государствами, можно только имея специальное разрешение.

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