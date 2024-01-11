Для пребывания в пограничной полосе требуется разрешение ГНСУ: кому его не дадут

Для пребывания в пограничной полосе необходимо разрешение органа Государственной пограничной службы Украины. Соответствующие изменения установлены правительственным постановлением.
Изменения предполагают:
Также установлен специальный пограничный режим и запрет свободного въезда, пребывания, проживания, передвижения людей в пределах земельных участков шириной 30—50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничного водоема.
Не пропустят больше до пограничья жителя Днепра, который стримил свой побег в Венгрию в онлайне.
Читайте также:
Автор:
Пограничники за минувшие сутки поймали восьмерых мужчин, которые хотели бежать…
Ежедневно через западную границу Украины выезжает около шести тысяч мужчин…
На границе поймали жителя Днепропетровщины, пытавшегося уйти из Украины по…
Человек, которого вчера нашли обессиленным в горах, скончался в больнице.
В Днепре один из автобусов несколько изменит схему движения.
Зима в Днепре вспомнила, что она – зима.
Пенсионерам, которые не снимают деньги со своего пенсионного счета более 6 месяцев или не приходят получать выплаты на почту могут перестать начислять пенсию. Если нет движения средств Пенсионный фонд приостанавливает начисление выплат.
8 января враг нанес массированный ракетный удар по Кривому Рогу.
Историки рассказали, какой храм в Днепре все же самый старый.
Сегодня, 11 января, в Днепре на улице Данила Нечая горела квартира в девятиэтажке.
Днепровские дизайнеры показали, как будет выглядеть элитный курорт в Днепровском районе.
Как отреагировал водитель – неизвестно.
Четверо жителей Днепра вербовали в трудовое рабство бездомных и переселенцев.
В этом году цены на одну из самых популярных круп – гречневую в магазинах Днепра рекордно снизились. Упаковку весом почти в килограмм можно купить по цене 30-40 грн, хотя еще год назад ее стоимость была в два раза выше. В…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!