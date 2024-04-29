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  • Десятки мертвих джмелів та ящірок: у Дніпровському районі після дощу сталося щось дивне

Десятки мертвих джмелів та ящірок: у Дніпровському районі після дощу сталося щось дивне

Сьогодні 15:10
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У Дніпровському районі місцеві скаржаться на масову загибель комах та ящірок.

Новости Днепра про Десятки мертвих джмелів та ящірок: у Дніпровському районі після дощу сталося щось дивне

Днями жителі Сажівки стали свідками дивного явища. Десятки джемів та ящірок валялися на землі без тями, а деякі з них вже були мертвими. Це насторожило людей, адже масова гибель ссавців та комах трапилася після “брудного” дощу, який пройшов невдовзі після того, як Україну накрила хмара пилу з Сахари. 

Люди зафільмували напівпритомних комах та ящірку, які лежали у них на подвір’ї, на відео і поширили ці кадри у тг-каналах. 

У коментарях до допису люди закликали не шукати “зраду”. Вони вважають, що загибель джмелів може бути цілком природною, позаяк самці цього виду живуть не більше двох тижнів. Цьогоріч всі процеси в природі “здвинулися” на півмісяця раніше, і тому комахи вже почали відмирати. 

Втім є ще одне логічне пояснення масової гибелі джмелів. Нещодавно місцеві фермери розпочали обробляти пестицидами рапс та інші ранні культури. Комахи могли потрапити в отруйну хмару, яка зависла над полями, і померти від цього. 

Таке насправді трапляється не вперше. 

Новости Днепра про Десятки мертвих джмелів та ящірок: у Дніпровському районі після дощу сталося щось дивне

Торік влітку бджолярі Підгородного скаржилися на масову загибель бджіл після того, як місцеві фермери обробили пестицидами соняшник. Тоді тисячі бджіл потрапили в отруйну хмару та подохли, не долетівши буквально кілька метрів до своїх вуликів.

Насправді отруєння пестицидами – одна із найчастіших причин смерті комах. Отруйні речовини потрапляють до їхнього організму разом з нектаром, пилком та водою. Через токсини вони слабшають, стають менш продуктивними та гинуть. 

Однак смерть ящірок досі залишається загадкою. Це можна було б виявити тільки після розтину та ветеринарної експертизи. 

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Новости Днепра про Десятки мертвих джмелів та ящірок: у Дніпровському районі після дощу сталося щось дивнеУкраїнська

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