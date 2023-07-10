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У передмісті Дніпра масово гинуть бджоли: чому

Сьогодні 13:06
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У Підгородному, що поблизу Дніпра, зафіксували масовий мор бджіл.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра масово гинуть бджоли: чому

Днями бджолярі повідомили про масову загибель бджіл у Дніпровському районі. На місце викликали поліцію, яка зафіксувала цей випадок. Усього на пасіці постраждало 100 вуликів. Сума збитків складає понад 100 тисяч гривень.
 
За словами бджолярів, комахи не повернулися в домівку та загинули під вуликом. Деталі розповіли в тематичній спільноті “Бджолярство Підгородного”. 
 
Бджолярі припускають, що комахи загинули через пестициди, якими того дня обробляли поля соняшника. У спекотний день бджоли пролітали над степом, де була волога, але потрапили в хмару з отрутою.
 

Новости Днепра про У передмісті Дніпра масово гинуть бджоли: чому

Новости Днепра про У передмісті Дніпра масово гинуть бджоли: чому

Новости Днепра про У передмісті Дніпра масово гинуть бджоли: чому

Як відбувається отруєння бджіл пестицидами?

Насправді отруєння пестицидами – одна із найчастіших причин смерті бджіл. Отруйні речовини потрапляють до організму комах разом з нектаром, пилком та водою. Через токсини бджоли слабшають, стають менш продуктивними та гинуть. 

За даними Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, у 95% випадків хімічний токсикоз викликають інсектициди, в 4% — гербіциди і 1% припадає на інші препарати. 

Щоб уникнути загибелі бджіл, аграріям заборонили використовувати речовини, яких немає в переліку дозволених на території України пестицидів. Обробку полів треба проводити в ранкові чи вечірні години – до 10:00 та після 18:00. Бажано, щоб в ці дні не було вітру. 

Крім цього, аграрії мають сповіщати сільські громади про дні, коли запланована обробка полів.

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