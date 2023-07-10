В пригороде Днепра массово погибают пчелы: почему

В Подгородном, возле Днепра, зафиксировали массовый мор пчел.

На днях пчеловоды сообщили о массовой гибели пчел в Днепровском районе. На место вызвали полицию, которая зафиксировала этот случай. Всего на пасеке пострадали 100 ульев. Сумма ущерба составляет более 100 тысяч гривен.

По словам пчеловодов, насекомые не вернулись в дом и погибли под ульем. Детали рассказали в тематическом сообществе «Пчеловодство Подгородного».

Пчеловоды предполагают, что насекомые погибли из-за пестицидов, которыми в тот день обрабатывали поля подсолнечника. В жаркий день пчелы пролетали над степью, где была влага, но попали в облако с ядом.