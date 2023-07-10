В пригороде Днепра массово погибают пчелы: почему

На днях пчеловоды сообщили о массовой гибели пчел в Днепровском районе. На место вызвали полицию, которая зафиксировала этот случай. Всего на пасеке пострадали 100 ульев. Сумма ущерба составляет более 100 тысяч гривен.
По словам пчеловодов, насекомые не вернулись в дом и погибли под ульем. Детали рассказали в тематическом сообществе «Пчеловодство Подгородного».
Пчеловоды предполагают, что насекомые погибли из-за пестицидов, которыми в тот день обрабатывали поля подсолнечника. В жаркий день пчелы пролетали над степью, где была влага, но попали в облако с ядом.
На самом деле отравление пестицидами – одна из самых частых причин смерти пчел. Ядовитые вещества попадают в организм насекомых вместе с нектаром, пыльцой и водой. Из-за токсинов пчелы слабеют, становятся менее продуктивными и погибают.
По данным Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, в 95% случаев химический токсикоз вызывают инсектициды, в 4% — гербициды и 1% приходится на другие препараты.
Чтобы избежать гибели пчел, аграриям запретили использовать вещества, которых нет в перечне разрешенных на территории Украины пестицидов. Обработку полей следует проводить в утренние или вечерние часы — до 10:00 и после 18:00. Желательно, чтобы в эти дни не было ветра.
Кроме того, аграрии должны извещать сельские общины о днях, когда запланирована обработка полей.
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