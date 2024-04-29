Десятки мертвых шмелей и ящериц: в Днепровском районе после дождя произошло что-то странное

В Днепровском районе местные жалуются на массовую гибель насекомых и ящериц.

На днях жители Сажевки стали свидетелями странного явления. Десятки шмелей и ящериц валялись на земле без сознания, а некоторые из них уже были мертвыми. Это насторожило людей, ведь массовая гибель млекопитающих и насекомых случилась после «грязного» дождя, прошедшего вскоре после того, как Украину накрыло облако пыли из Сахары.

Люди запечатлели полусознательных насекомых и лежавших у них во дворе и ящерицу на видео и распространили эти кадры в тг-каналах.

В комментариях к посту люди призывали не искать зраду. Они считают, что гибель шмелей может быть вполне естественной, так как самцы этого вида живут не больше двух недель. В этом году все процессы в природе «сдвинулись» на полмесяца раньше, и потому насекомые уже начали отмирать.

Впрочем, есть еще одно логическое объяснение массовой гибели шмелей. Недавно местные фермеры начали обрабатывать пестицидами рапс и другие ранние культуры. Насекомые могли попасть в ядовитое облако, повисшее над полями, и умереть от этого.

Такое действительно случается не впервые.

Летом прошлого года пчеловоды Подгородного жаловались на массовую гибель пчел после того, как местные фермеры обработали пестицидами подсолнечник. Тогда тысячи пчел попали в ядовитое облако и подохли, не долетев буквально несколько метров до своих ульев.

На самом деле отравление пестицидами – одна из самых частых причин смерти насекомых. Ядовитые вещества попадают в их организм вместе с нектаром, пыльцой и водой. Из-за токсинов они слабеют, становятся менее продуктивными и погибают.

Однако смерть ящериц до сих пор остается загадкой. Причины их гибели можно было выявить только после вскрытия и ветеринарной экспертизы.

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