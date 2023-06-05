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Десятки будинків: де сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ)

Сьогодні 13:55
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Зробіть запаси!

Новости Днепра про Десятки будинків: де сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ)

Сьогодні, 5 червня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Причина – проведення аварійних робіт.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. Писаржевського, 16-26;
  • вул. Інженерна;
  • вул. Гладкова;
  • просп. Богдана Хмельницького, 109-140;
  • вул. Василя Сліпака, 50А;
  • вул. 152-ї Дивізії;
  • вул. Сурська (селище Новоолександрівка);
  • вул. Набережна (селище Новоолександрівка);
  • вул. Мостова (селище Новоолександрівка);
  • вул. Січеславська, 4,6;
  • бульвару Кобзаря, 2,3,4;
  • вул. Гетьманська, 9,7;
  • просп. Миру, 25;
  • вул. Данила Галицького, 12.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП КП “Теплоенерго” припинено водопостачання:

  • шосе Запорізьке, 48, 56.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 5-9 червня вимикатимуть світло на 9 годин: адреси.

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Новости Днепра про Десятки будинків: де сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ)Українська

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