Десятки будинків: де сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ)

Зробіть запаси!

Сьогодні, 5 червня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Причина – проведення аварійних робіт.

Так, припинено водопостачання:

вул. Писаржевського, 16-26;

вул. Інженерна;

вул. Гладкова;

просп. Богдана Хмельницького, 109-140;

вул. Василя Сліпака, 50А;

вул. 152-ї Дивізії;

вул. Сурська (селище Новоолександрівка);

вул. Набережна (селище Новоолександрівка);

вул. Мостова (селище Новоолександрівка);

вул. Січеславська, 4,6;

бульвару Кобзаря, 2,3,4;

вул. Гетьманська, 9,7;

просп. Миру, 25;

вул. Данила Галицького, 12.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП КП “Теплоенерго” припинено водопостачання:

шосе Запорізьке, 48, 56.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 5-9 червня вимикатимуть світло на 9 годин: адреси.

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