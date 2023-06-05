Десятки будинків: де сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ)

Сьогодні, 5 червня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Причина – проведення аварійних робіт.
Так, припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП КП “Теплоенерго” припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 5-9 червня вимикатимуть світло на 9 годин: адреси.
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