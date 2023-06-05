Десятки домов: где сегодня в Днепре отключили воду (АДРЕСА)

Сегодня, 5 июня, в Днепре многие жители остались без воды.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Причина – проведение аварийных работ.
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ТРП КП «Теплоэнерго» прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 5-9 июня будут выключать свет на 9 часов: адреса.
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