Десятки домов: где сегодня в Днепре отключили воду (АДРЕСА)

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ТРП КП «Теплоэнерго» прекращено водоснабжение:

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 5 июня, в Днепре многие жители остались без воды.

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