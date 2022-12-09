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Де у Дніпрі з’явилися нові “пункти незламності”

Сьогодні 15:30
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Нових блекаутів поки що немає, але в Дніпрі з'явилися нові пункти незламності на випадок тривалого відключення світла.

Новости Днепра про Де у Дніпрі з'явилися нові

У місті облаштували ще 14 додаткових “пунктів незламності”. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Ці пункти встановлюють за кошти місцевої влади та розташовуються вони в комунальних закладах та будівлях, які належать місцевій владі. У них можна погрітися та зарядити телефон.

Амур-Нижньодніпровський район:

1. Центр творчості вул. Вул. Путилівська, 7 Місткість: 120 чоловік

2. Центр творчості вул. Передова, 253 Місткість: 80 чоловік

Індустріальний район: 1. Палац творчості Просп. Слобожанський, 36 Місткість: 120 чоловік

Новокодацький район: 1. Дитячий центр “Лідер” Вул. Данила Галицького, 17 Місткість: 70 чоловік

2. Палац творчості Вул. Юрія Кондратюка, 17 а Місткість: 80 чоловік

3. Станція юних техніків вул. Кам’янська, 21 70

Соборний район: 1. Дитячо-юнацький центр “Штурм” Вул. Гетьмана Петра Дорошенко, 9 Місткість: 100 чоловік

2. Палац дітей та юнацтва Вул. Набережна Перемоги, 5 Місткість: 50 чоловік

3. Дитячий центр “Лідер” вул. Дмитра Донцова, 4 Місткість: 50 чоловік

Центральний район 1. Станція юних техніків Просп. Олександра Поля, 37 Місткість: 70 чоловік

2. Центр позашкілля Вул. Новосельна, 19 А Місткість: 70 чоловік

Чечелівський район: 1. Палац творчості Вул. Виборзька, 14 Місткість: 50 чоловік

Шевченківський район 1. Дитячо-юнацький центр “Штурм” Вул. Гладкова, 8 Місткість: 40 чоловік

2. Центр позашкілля ж/м Тополя-1, 8 а Місткість: 20 чоловік

Решту адрес пунктів незламності ми публікували тут.

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