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Где в Днепре появились новые «пункты несокрушимости»

Сегодня 15:30
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Новых блекаутов пока нет, но в Днепре появились новые пункты несокрушимости на случай длительного отключения света.

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В городе обустроили еще 14 дополнительных «пунктов несокрушимости». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Эти пункты устанавливаются за средства местных властей и располагаются они в коммунальных учреждениях и зданиях, принадлежащих местным властям. В них можно согреться и зарядить телефон.

Амур-Нижднепровский район:

1. Центр творчості вул. Вул. Путилівська, 7 Вместимость: 120 человек

2. Центр творчості вул. Передова, 253 Вместимость: 80 человек

Индустриальний район: 1. Палац творчості Просп. Слобожанський, 36 Вместимость: 120 человек

Новокадацкий район: 1. Дитячий центр «Лідер» Вул. Данила Галицького, 17 Вместимость: 70 человек

2. Палац творчості Вул. Юрія Кондратюка, 17 а Вместимость: 80 человек

3. Станція юних техніків вул. Кам’янська, 21 Вместимость: 70 человек

Соборный район: 1. Дитячо-юнацький центр «Штурм» Вул. Гетьмана Петра Дорошенко, 9 Вместимость: 100 человек

2. Палац дітей та юнацтва Вул. Набережна Перемоги, 5 Вместимость: 50 человек

3. Дитячий центр «Лідер» вул. Дмитра Донцова, 4 Вместимость: 50 человек

Центральный район 1. Станція юних техніків Просп. Олександра Поля, 37 Вместимость: 70 человек

2. Центр позашкілля Вул. Новосельна, 19 А Вместимость: 70 человек

Чечелевский район: 1. Палац творчості Вул. Виборзька, 14 Вместимость: 50 человек

Шевченковский район 1. Дитячо-юнацький центр «Штурм» Вул. Гладкова, 8 Вместимость: 40 человек

2. Центр позашкілля ж/м Тополя-1, 8 а Вместимость: 20 человек

Все адреса мы публиковали тут.

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