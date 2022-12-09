Где в Днепре появились новые «пункты несокрушимости»

В городе обустроили еще 14 дополнительных «пунктов несокрушимости». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
Эти пункты устанавливаются за средства местных властей и располагаются они в коммунальных учреждениях и зданиях, принадлежащих местным властям. В них можно согреться и зарядить телефон.
Амур-Нижднепровский район:
1. Центр творчості вул. Вул. Путилівська, 7 Вместимость: 120 человек
2. Центр творчості вул. Передова, 253 Вместимость: 80 человек
Индустриальний район: 1. Палац творчості Просп. Слобожанський, 36 Вместимость: 120 человек
Новокадацкий район: 1. Дитячий центр «Лідер» Вул. Данила Галицького, 17 Вместимость: 70 человек
2. Палац творчості Вул. Юрія Кондратюка, 17 а Вместимость: 80 человек
3. Станція юних техніків вул. Кам’янська, 21 Вместимость: 70 человек
Соборный район: 1. Дитячо-юнацький центр «Штурм» Вул. Гетьмана Петра Дорошенко, 9 Вместимость: 100 человек
2. Палац дітей та юнацтва Вул. Набережна Перемоги, 5 Вместимость: 50 человек
3. Дитячий центр «Лідер» вул. Дмитра Донцова, 4 Вместимость: 50 человек
Центральный район 1. Станція юних техніків Просп. Олександра Поля, 37 Вместимость: 70 человек
2. Центр позашкілля Вул. Новосельна, 19 А Вместимость: 70 человек
Чечелевский район: 1. Палац творчості Вул. Виборзька, 14 Вместимость: 50 человек
Шевченковский район 1. Дитячо-юнацький центр «Штурм» Вул. Гладкова, 8 Вместимость: 40 человек
2. Центр позашкілля ж/м Тополя-1, 8 а Вместимость: 20 человек
Все адреса мы публиковали тут.
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
Сегодня, 9 декабря, на Набережной Заводской обнаружили тело мужчины.
Глядя на улицы Днепра сложно поверить, что еще недавно на…
В яхт-клубе Сич объяснили, куда исчез козлик Борис.
В Днепре сгорел шелтер для переселенцев, теперь нужна помощь.
Важная информация!
Полиция Кривого Рога рассказала новые подробности смерти двух мальчиков, искавших более двух недель.
Сегодня, 9 декабря, на Набережной Заводской обнаружили тело мужчины.
Глядя на улицы Днепра сложно поверить, что еще недавно на них размещались небольшие домики, построенные более 100 лет назад. Город стремительно меняется и посмотреть, каким он был раньше можно только по фото.
В яхт-клубе Сич объяснили, куда исчез козлик Борис.
Вечная слава Герою!
В Днепре сгорел шелтер для переселенцев, теперь нужна помощь.
В Днепре из-за отключения электроэнергии могут не работать светофоры.
На Никопольщине собака покусала своих хозяев.
Если неожиданно пропал свет и смартфон с пауэрбанком зарядиться не успели – можно использовать другие источники питания для телефона. Журналисты dnepr.info собрали подборку способов зарядки телефона без пауэрбанка, сети, электростанции и генератора.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!