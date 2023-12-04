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Де у Дніпрі немає води та опалення: адреси та коли повернуть

Сьогодні 14:32
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Сьогодні, 4 грудня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води та опалення.

Новости Днепра про Де у Дніпрі немає води та опалення: адреси та коли повернуть

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, станом на 14:00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на тепломережі фахівцями КП «Теплоенерго» призупинено подачу тепла за наступними адресами:

  • вул. Донецьке шосе, 9, 15;
  • вул. Бєляєва, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22.

Також через проведення ремонтних робіт на тепло-розподільчому пункті (ТРП) КП «Теплоенерго» тимчасово знижений тиск або повністю відсутнє холодне водопостачання на верхніх поверхах на:

  • вул. Робоча, 160, 154, 152 (6-9 блок).

Подачу тепла та стійке водопостачання обіцяють відновити після завершення робіт.

Крім того, бригади КП «Дніпроводоканал» проводять аварійні роботи за деякими адресами, тому припинено водопостачання:

  • вул. Флотська,
  • вул. Бардіна,
  • вул. Ю. Савченка,
  • вул. Патона,
  • вул. Н. Алексєєнко(частково),
  • вул. Березинська, 33,
  • узвозу Лоцманський,
  • сел. Чаплі.

Подачу води за всіма адресами відновлять після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 5 грудня змінять ліміт на кількість пільговиків у маршрутках: в які години можна їздити без обмежень.

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Новости Днепра про Де у Дніпрі немає води та опалення: адреси та коли повернутьУкраїнська

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