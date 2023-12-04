Де у Дніпрі немає води та опалення: адреси та коли повернуть

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, станом на 14:00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на тепломережі фахівцями КП «Теплоенерго» призупинено подачу тепла за наступними адресами:
Також через проведення ремонтних робіт на тепло-розподільчому пункті (ТРП) КП «Теплоенерго» тимчасово знижений тиск або повністю відсутнє холодне водопостачання на верхніх поверхах на:
Подачу тепла та стійке водопостачання обіцяють відновити після завершення робіт.
Крім того, бригади КП «Дніпроводоканал» проводять аварійні роботи за деякими адресами, тому припинено водопостачання:
Подачу води за всіма адресами відновлять після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 5 грудня змінять ліміт на кількість пільговиків у маршрутках: в які години можна їздити без обмежень.
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