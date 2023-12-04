Где в Днепре нет воды и отопления: адреса и когда вернут

Сегодня, 4 декабря, в Днепре некоторые жители остались без воды и отопления.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, по состоянию на 14:00 в связи с проведением ремонтных работ на теплосети специалистами КП «Теплоэнерго» приостановлена подача тепла по следующим адресам:

ул. Донецкое шоссе, 9, 15;

ул. Беляева, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22.

Также из-за проведения ремонтных работ на теплораспределительном пункте (ТРП) КП «Теплоэнерго» временно снижено давление или полностью отсутствует холодное водоснабжение на верхних этажах на:

ул. Рабочая, 160, 154, 152 (6-9 блок).

Подачу тепла и устойчивое водоснабжение обещают возобновить после завершения работ.

Кроме того, бригады КП «Днепрводоканал» проводят аварийные работы по некоторым адресам, поэтому прекращено водоснабжение:

ул. Флотская,

ул. Бардина,

ул. Ю. Савченко,

ул. Патона,

ул. Н. Алексеенко(частично),

ул. Березинская, 33,

спуска Лоцманский,

пос. Чапли.

Подачу воды по всем адресам возобновят после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 5 декабря изменят лимит на количество льготников в маршрутках: в какие часы можно ездить без ограничений.

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