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Где в Днепре нет воды и отопления: адреса и когда вернут

Сегодня 14:32
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Сегодня, 4 декабря, в Днепре некоторые жители остались без воды и отопления.

Новости Днепра про Где в Днепре нет воды и отопления: адреса и когда вернут

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, по состоянию на 14:00 в связи с проведением ремонтных работ на теплосети специалистами КП «Теплоэнерго» приостановлена подача тепла по следующим адресам:

  • ул. Донецкое шоссе, 9, 15;
  • ул. Беляева, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22.

Также из-за проведения ремонтных работ на теплораспределительном пункте (ТРП) КП «Теплоэнерго» временно снижено давление или полностью отсутствует холодное водоснабжение на верхних этажах на:

  • ул. Рабочая, 160, 154, 152 (6-9 блок).

Подачу тепла и устойчивое водоснабжение обещают возобновить после завершения работ.

Кроме того, бригады КП «Днепрводоканал» проводят аварийные работы по некоторым адресам, поэтому прекращено водоснабжение:

  • ул. Флотская,
  • ул. Бардина,
  • ул. Ю. Савченко,
  • ул. Патона,
  • ул. Н. Алексеенко(частично),
  • ул. Березинская, 33,
  • спуска Лоцманский,
  • пос. Чапли.

Подачу воды по всем адресам возобновят после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 5 декабря изменят лимит на количество льготников в маршрутках: в какие часы можно ездить без ограничений. 

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