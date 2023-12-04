Где в Днепре нет воды и отопления: адреса и когда вернут

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, по состоянию на 14:00 в связи с проведением ремонтных работ на теплосети специалистами КП «Теплоэнерго» приостановлена подача тепла по следующим адресам:
Также из-за проведения ремонтных работ на теплораспределительном пункте (ТРП) КП «Теплоэнерго» временно снижено давление или полностью отсутствует холодное водоснабжение на верхних этажах на:
Подачу тепла и устойчивое водоснабжение обещают возобновить после завершения работ.
Кроме того, бригады КП «Днепрводоканал» проводят аварийные работы по некоторым адресам, поэтому прекращено водоснабжение:
Подачу воды по всем адресам возобновят после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 5 декабря изменят лимит на количество льготников в маршрутках: в какие часы можно ездить без ограничений.
Читайте также:
Автор:
В Новомосковске в Днепропетровской области завершилось голосование за новое название…
Мошенник обманул по меньшей мере 25 человек со всей Украины,…
В Каменском на Днепропетровщине супруги слегли из-за газового котла.
К сожалению, водитель легковушки погиб, а двое пассажиров получили травмы.
На Днепропетровщине пять человек скончались из-за коронавируса.
Находкой поделился в Facebook днепрянин.
Днепряне хотели продать РФ запчасти для боевых самолетов.
В этом году День Святого Николая жители Днепра и Украины будут отмечать по новоюлианскому календарю – 6 декабря. Это один из самых любимых детьми праздников. Святой Николай Чудотворец считается одним из самых почитаемых святых, еще его называют Николаем Угодником и…
В Новомосковске в Днепропетровской области завершилось голосование за новое название города.
Мошенник обманул по меньшей мере 25 человек со всей Украины, которые хотели приобрести коптеры и автомобили.
Льготников в неограниченном количестве будут перевозить с 10:00 до 15:00!
В Днепре на Набережной Победы произошло ДТП.
В Каменском на Днепропетровщине супруги слегли из-за газового котла.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Украины назвал случаи, когда воздушные тревоги через МиГи не объявляют.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!