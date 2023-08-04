Чи зможуть батьки у Дніпрі змінити форму навчання своєї дитини посеред навчального року

У ГумДепі роз'яснили, чи зможуть батьки посеред року змінити форму навчання своєї дитини.

З вересня школи Дніпра працюватимуть у змішаному форматі, тобто буде і очне навчання, і дистанційка. До 20 серпня батьки мають обрати бажану форму навчання для своєї дитини. ТУТ ми роз’ясняли, як це зробити.

Проте у багатьох виникло питання: чи можна посеред навчального року передумати та перейти на дистанційку або навпаки вийти до школи. Якщо коротко, то так. Про це повідомила заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олена Яковенко в інтерв’ю “НМ”.

Посадовиця зазначила, що адміністрації шкіл просять батьків визначитися з формою навчання до 20 серпня. Для цього треба написати відповідну заяву та передати її будь-яким зручним способом.

Проте якщо посеред навчального року батьки з міркувань безпеки захочуть перевести дитину на дистанційку – вони це можуть зробити, звернувшись до свого навчального закладу. Водночас представники шкіл просять вже зараз ретельно обдумати це рішення, позаяк вчителі готуватимуть програму та розклад уроків, спираючись на те, скільки дітей прийде до навчального закладу, а скільки залишиться навчатися вдома. Звичайно, нікому не відмовлять, якщо батьки передумають, проте краще вже зараз остаточно визначитися з цим питанням.

Зараз проводимо роз’яснювальну роботу: для того, щоб їх рішення були максимально виважені. Процес має відбуватись організовано. Будуть складені розклади уроків, відбудеться комплектування класів, розподіл навантаження педагогів. Так, розклад повинен бути динамічним. Звісно, батьки мають право змінити форму навчання», – повідомила Олена Яковенко.

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