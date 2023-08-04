Маскується під суху гілку: на Дніпропетровщині помітили рідкісну червонокнижну пташку (ФОТО)

Природа Дніпропетровщини вражає.

Нещодавно у Кривому Розі у парку “Ювілейний” помітили рідкісну червонокнижну пташку – сплюшку євразійську.

Фото опублікував у Facebook Валерій Коцюруба.

Помітити таку пташку дуже важко, адже вони добре маскуються, зазвичай, під суху гілку.

Зазначимо, сплюшка євразійська, або Совка (Otus scops) – нечисленна сова в орнітофауні України, розміром з дрозда. Ареал поширення охоплює Південну і Центральну Європу, Північну Африку, Центральну Азію. Зимує в Екваторіальній Африці. В Україні це перелітний гніздовий птах, що зустрічається на півдні лісостепу, в степу, Карпатах і Криму.

Цікавий факт: сплюшки – моногами – тобто вони утворюють пару на все життя.

Ці пташки включені до Червоної книги України, а також – до Конвенції з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори (CITES) (Додаток ІІ), Бернської (Додаток ІІ) конвенції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі під вікнами містян поселився “живий будильник”: не дає спати вночі.

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