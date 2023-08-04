Смогут ли родители в Днепре изменить форму обучения своего ребенка посреди учебного года

В ГумДепе разъяснили, смогут ли родители в середине года изменить форму обучения своего ребенка.

С сентября школы Днепра будут работать в смешанном формате, то есть будет и очная учеба, и дистанционка. До 20 августа родители должны выбрать желаемую форму обучения для своего ребенка. ТУТ мы разъясняли, как это сделать.

Однако у многих возник вопрос: можно ли посреди учебного года передумать и перейти на дистанционку или наоборот выйти в школу. Если коротко, то да. Об этом сообщила заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Елена Яковенко в интервью «НМ«.

Чиновница отметила, что администрации школ просят родителей определиться с формой обучения до 20 августа. Для этого следует написать соответствующее заявление и передать его любым удобным способом.

Однако если в среду учебного года родители из соображений безопасности захотят перевести ребенка на дистанционку — они это могут сделать, обратившись в свое учебное заведение. В то же время, представители школ просят уже сейчас тщательно обдумать это решение, поскольку учителя будут готовить программу и расписание уроков, опираясь на то, сколько детей придет в учебное заведение, а сколько останется учиться дома. Конечно, никому не откажут, если родители передумают, однако лучше уже сейчас окончательно определиться с этим вопросом.

Сейчас проводим разъяснительную работу: для того чтобы их решения были максимально взвешены. Процесс должен проходить организованно. Будут составлены расписания уроков, состоится комплектование классов, распределение нагрузки педагогов. Да, расписание должно быть динамическим. Конечно, родители имеют право изменить форму обучения», – сообщила Елена Яковенко.

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