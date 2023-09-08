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Чули вибух за декілька хвилин після тривоги: якою ракетою вдарили по Кривому Рогу 8 вересня

Сьогодні 18:36
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Зранку 8 вересня за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги в Кривому Розі пролунав вибух.

Новости Днепра про Чули вибух за декілька хвилин після тривоги: якою ракетою вдарили по Кривому Рогу 8 вересня

За попередніми даними, це був Іскандер-К, який випускається з балістичного комплексу. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону. 

Ігнат зазначив, що Кривий Ріг можна вважати прифронтовою територією, тож сюди ракети запущені з окупованих міст прилітають досить швидко. Через це не завжди вдається заздалегідь оголосити повітряну тривогу.

«Попередні результати — це міг бути Іскандер-К по Кривому Рогу», — заявив Ігнат.

Зауважимо, за останніми даними – 72 людини постраждали через удар по Кривому Рогу. 29 – у лікарні. Відомо про одного загиблого – це поліцейський охорони. 

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Новости Днепра про Чули вибух за декілька хвилин після тривоги: якою ракетою вдарили по Кривому Рогу 8 вересняУкраїнська

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