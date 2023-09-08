Слышали взрыв через несколько минут после тревоги: какой ракетой ударили по Кривому Рогу 8 сентября

По предварительным данным, это ракета баллистического комплекса Искандер-К. Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.
Игнат отметил, что Кривой Рог можно считать прифронтовой территорией, поэтому сюда ракеты, запущенные из оккупированных городов, прилетают довольно быстро. Поэтому не всегда удается заранее объявить воздушную тревогу.
«Предыдущие результаты — это мог быть Искандер-К по Кривому Рогу», — заявил Игнат.
Заметим, по последним данным — 72 человека пострадали из-за удара по Кривому Рогу. 29 – в больнице. Известно об одном погибшем – это полицейский охраны.
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