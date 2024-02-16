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  • Чому на ж/м Придніпровський у Дніпрі досі холодні батареї, хоча опалення вже пустили

Чому на ж/м Придніпровський у Дніпрі досі холодні батареї, хоча опалення вже пустили

Сьогодні 21:23
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У Придніпровську повернули опалення, але мешканці масиву скаржаться на холодні батареї.

Новости Днепра про Чому на ж/м Придніпровський у Дніпрі досі холодні батареї, хоча опалення вже пустили

Якщо коротко, то треба трохи почекати. 

Раніше містяни публікували дописи, де скаржилися, що у новинах опалення запустили, а на ділі його немає. 

Як пояснив міський голова Дніпра Борис Філатов, опалення тільки запустили, тож теплоносієві треба нагрітися. 

Щодо “досі холодних батарей” на житломасиві Придніпровськ.Теплоносієві, який подали о третій дня, потрібен час, аби нормально розійтися мережами. Бо перезапуск опалення, ще й після ракетного обстрілу, – це складний технологічний процес, – написав Філатов у своєму Telegram-каналі.

Крім цього Філатов нагадав про часи, коли жителі масиву протестували про перепідключення опалювальної системи масиву.

І ще нагадаю про події пʼятирічної давнини. Коли ми перепідключали опалення будинків лівого берега від тамтешньої ТЕС на окремі міські котельні, а мене за це лаяли останніми словами. Бо тепер навіть не хочеться уявляти, що б було, якби через подібну атаку рф без опалення лишилася б половина міста, а не лише Придніпровськ, – написав Філатов.

Нагадаємо, раніше Філатов повідомив, коли знову відкриють школи у Придніпровську, які закрили через відсутність опалення після виведення із ладу ТЕС.

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Новости Днепра про Чому на ж/м Придніпровський у Дніпрі досі холодні батареї, хоча опалення вже пустилиУкраїнська Новости Днепра про Чому на ж/м Придніпровський у Дніпрі досі холодні батареї, хоча опалення вже пустилиРусский

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