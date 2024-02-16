Чому на ж/м Придніпровський у Дніпрі досі холодні батареї, хоча опалення вже пустили

У Придніпровську повернули опалення, але мешканці масиву скаржаться на холодні батареї.

Якщо коротко, то треба трохи почекати.

Раніше містяни публікували дописи, де скаржилися, що у новинах опалення запустили, а на ділі його немає.

Як пояснив міський голова Дніпра Борис Філатов, опалення тільки запустили, тож теплоносієві треба нагрітися.

Щодо “досі холодних батарей” на житломасиві Придніпровськ.Теплоносієві, який подали о третій дня, потрібен час, аби нормально розійтися мережами. Бо перезапуск опалення, ще й після ракетного обстрілу, – це складний технологічний процес, – написав Філатов у своєму Telegram-каналі.

Крім цього Філатов нагадав про часи, коли жителі масиву протестували про перепідключення опалювальної системи масиву.

І ще нагадаю про події пʼятирічної давнини. Коли ми перепідключали опалення будинків лівого берега від тамтешньої ТЕС на окремі міські котельні, а мене за це лаяли останніми словами. Бо тепер навіть не хочеться уявляти, що б було, якби через подібну атаку рф без опалення лишилася б половина міста, а не лише Придніпровськ, – написав Філатов.

Нагадаємо, раніше Філатов повідомив, коли знову відкриють школи у Придніпровську, які закрили через відсутність опалення після виведення із ладу ТЕС.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: