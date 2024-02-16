Почему на ж/м Приднепровский в Днепре еще холодные батареи, хотя отопление уже пустили

Если коротко, то нужно немного подождать.
Как пояснил городской голова Днепра Борис Филатов, отопление только запустили, так что теплоносителю нужно нагреться.
Относительно «до сих пор холодных батарей» на жилмассиве Приднепровск. Теплоносителю, который подали в третий день, нужно время, чтобы нормально разойтись сетями. Потому что перезапуск отопления, еще и после ракетного обстрела – это сложный технологический процесс, — написал Филатов в своем Telegram-канале.
Кроме этого, Филатов напомнил о временах, когда жители массива протестовали о переподключении отопительной системы массива.
И еще напомню о событиях пятилетней давности. Когда мы переподключали отопление зданий левого берега от тамошней ТЭС на отдельные городские котельные, а меня за это ругали последними словами. Ибо теперь даже не хочется представлять, что было бы, если бы из-за подобной атаки РФ без отопления осталась бы половина города, а не только Приднепровск, — написал Филатов.
Напомним, ранее Филатов сообщил, когда снова откроют школы в Приднепровске, которые закрыли из-за отсутствия отопления после выведения из строя ТЭС.
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