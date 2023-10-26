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  • Бродив по вулиці: у Дніпрі допомогли майже незрячому дідусеві, який втратив всі документи

Бродив по вулиці: у Дніпрі допомогли майже незрячому дідусеві, який втратив всі документи

Вчора 20:13
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У Дніпрі допомогли літньому чоловікові, який втратив всі документи.

Новости Днепра про Бродив по вулиці: у Дніпрі допомогли майже незрячому дідусеві, який втратив всі документи

Історію дідуся розповіли в Міграційній службі Дніпра. 

Миколу Михайловича помітили патрульні та доправили до спеціалізованого закладу для безхатченків. Чоловік майже нічого не бачить та не має жодних документів. 

Тож згодом дідусем зайнялися соцпрацівники, які разом з міграційниками відновили документи чоловіка. Тепер він зможе оселитися в геріатричному пансіонаті, де про старенького піклуватимуться спеціалісти. 

Новости Днепра про Бродив по вулиці: у Дніпрі допомогли майже незрячому дідусеві, який втратив всі документи

Нагадаємо, раніше у Дніпрі патрульні допомогли літньому чоловікові, який загубив свою машину та дружину. 

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Новости Днепра про Бродив по вулиці: у Дніпрі допомогли майже незрячому дідусеві, який втратив всі документиУкраїнська Новости Днепра про Бродив по вулиці: у Дніпрі допомогли майже незрячому дідусеві, який втратив всі документиРусский

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