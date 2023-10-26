Бродив по вулиці: у Дніпрі допомогли майже незрячому дідусеві, який втратив всі документи

У Дніпрі допомогли літньому чоловікові, який втратив всі документи.

Історію дідуся розповіли в Міграційній службі Дніпра.

Миколу Михайловича помітили патрульні та доправили до спеціалізованого закладу для безхатченків. Чоловік майже нічого не бачить та не має жодних документів.

Тож згодом дідусем зайнялися соцпрацівники, які разом з міграційниками відновили документи чоловіка. Тепер він зможе оселитися в геріатричному пансіонаті, де про старенького піклуватимуться спеціалісти.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі патрульні допомогли літньому чоловікові, який загубив свою машину та дружину.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: