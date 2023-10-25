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Забув, де залишив дружину, коли пішов по бензин: у Дніпрі рятували літнє подружжя

25.10.2023 16:02
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У Дніпрі патрульні допомогли літньому подружжю, яке не могло повернутися додому, бо в них зламалася автівка.

Новости Днепра про Забув, де залишив дружину, коли пішов по бензин: у Дніпрі рятували літнє подружжя

Працівники АЗС зателефонували до поліції та розповіли про 71-річного чоловіка, який загубився. Пенсіонер прийшов на заправку з каністрою, щоб купити бензину, але потім забув де залишив свою машину з дружиною. 

Патрульним дідусь розповів, що в них по дорозі закінчився бензин, тому чоловік вирішив піти на АЗС та купити паливо. Втім, забув, де саме зупинився та залишив автомобіль.

Інспектори обстежили територію поруч із АЗС та помітили автомобіль Mazda, де сиділа жінка поважного віку. Вона підтвердила, що чекає тут на свого чоловіка, який пішов шукати бензин і вже довго не повертається. 

Пані зазначила, що у її чоловіка є проблеми з пам’яттю. 

Патрульні допомогли подружжю возз’єднатися. Як виявилося, в авто закінчилося не тільки паливо, а й сів акумулятор. Тому інспектори попіклувалися про те, аби подружжя потрапило додому. Чоловіка та жінку доставили на службовому авто додому. Вони були вдячні поліціянтам за допомогу.

Новости Днепра про Забув, де залишив дружину, коли пішов по бензин: у Дніпрі рятували літнє подружжя

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Новости Днепра про Забув, де залишив дружину, коли пішов по бензин: у Дніпрі рятували літнє подружжяУкраїнська Новости Днепра про Забув, де залишив дружину, коли пішов по бензин: у Дніпрі рятували літнє подружжяРусский

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