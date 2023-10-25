Забыл, где оставил жену, когда пошел за бензином: в Днепре спасали пожилых супруг

Работники АЗС позвонили в полицию и рассказали о потерявшемся 71-летнем мужчине. Пенсионер пришел на заправку с канистрой, чтобы купить бензин, но потом забыл, где оставил свою машину с женой.
Патрульным дедушка рассказал, что у них по дороге закончился бензин, поэтому мужчина решил пойти на АЗС и купить топливо. Впрочем, забыл, где остановился и оставил автомобиль.
Инспекторы обследовали территорию рядом с АЗС и заметили автомобиль Mazda, где сидела пожилая женщина. Она подтвердила, что ждет своего мужа, который пошел искать бензин и уже долго не возвращается.
Она отметила, что у ее мужа есть проблемы с памятью.
Патрульные помогли супругам воссоединиться. Как оказалось, в авто закончилось не только топливо, но и сел аккумулятор. Поэтому инспекторы позаботились о том, чтобы супруги попали домой. Мужчину и женщину доставили на служебном автомобиле домой. Они были благодарны полицейским за помощь.
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