Біля церкви на Перемозі діти разом з дорослими катаються на ледь замерзлому озері (ФОТО)

Діти знову катаються на ледь замерзлому озері на Перемозі.

Озеро біля церкви на Перемозі – дуже популярне серед школярів, які приходять сюди покататися. Цього разу на тонку кригу вийшли і дорослі. Про це повідомляє Dnepr.info.

Зазначимо, що сьогодні випав сніг, але на вулиці плюсова температура. На досить тонкій кризі помітили дітей разом з батьками, які каталися тут на санках.

На щастя, цього разу обійшлося без надзвичайних ситуацій та ніхто не провалився в воду.

Будьте обережні. Ніякі зимові розваги не варті вашого здоров’я. Нагадаємо, раніше на цьому озері помітити школярів, які каталися на тонкій кризі. Тоді місцеві мешканці викликали патрульних, які нагадали дітям правила поведінки на льоду.

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