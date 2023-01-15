Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Біля церкви на Перемозі діти разом з дорослими катаються на ледь замерзлому озері (ФОТО)

Біля церкви на Перемозі діти разом з дорослими катаються на ледь замерзлому озері (ФОТО)

Сьогодні 16:14
просмотров

Діти знову катаються на ледь замерзлому озері на Перемозі.

Новости Днепра про Біля церкви на Перемозі діти разом з дорослими катаються на ледь замерзлому озері (ФОТО)

Озеро біля церкви на Перемозі – дуже популярне серед школярів, які приходять сюди покататися. Цього разу на тонку кригу вийшли і дорослі. Про це повідомляє Dnepr.info.

Зазначимо, що сьогодні випав сніг, але на вулиці плюсова температура. На досить тонкій кризі помітили дітей разом з батьками, які каталися тут на санках.

На щастя, цього разу обійшлося без надзвичайних ситуацій та ніхто не провалився в воду.

Будьте обережні. Ніякі зимові розваги не варті вашого здоров’я. Нагадаємо, раніше на цьому озері помітити школярів, які каталися на тонкій кризі. Тоді місцеві мешканці викликали патрульних, які нагадали дітям правила поведінки на льоду.

Новости Днепра про Біля церкви на Перемозі діти разом з дорослими катаються на ледь замерзлому озері (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про Біля церкви на Перемозі діти разом з дорослими катаються на ледь замерзлому озері (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Поки воюю під Бахмутом, маму ледь не вбило ракетою”: захисник із Дніпра про вчорашню трагедію
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:32
    “Поки воюю під Бахмутом, маму ледь не вбило ракетою”: захисник із Дніпра про вчорашню трагедію

    Захисник із Дніпра, який зараз воює на Донбасі, за 4…

    Завали безперервно розбирають уже майже добу: як зараз виглядає місце трагедії у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:01
    Завали безперервно розбирають уже майже добу: як зараз виглядає місце трагедії у Дніпрі (ФОТО)

    Уже майже добу рятувальники разом з комунальниками розбирають завали.

    З-під завалів в Дніпрі дістали живою мешканку зруйнованого будинку, – ОП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:32
    З-під завалів в Дніпрі дістали живою мешканку зруйнованого будинку, – ОП

    З-під завалів будинку врятували жінку.

    8-річній Златі посікло обличчя: дівчинка чудом вижила під час ракетного удару у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:03
    8-річній Златі посікло обличчя: дівчинка чудом вижила під час ракетного удару у Дніпрі

    У всіх, що надійшли після вибуху в Дніпрі, обличчя були…

    Наверх