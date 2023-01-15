Возле церкви на Победе дети вместе со взрослыми катаются на тонком льду (ФОТО)

Озеро возле церкви на Победе – очень популярное место среди школьников, которые приходят сюда покататься. На этот раз на тонкий лед вышли и взрослые. Об этом сообщает Dnepr.info.
Отметим, что сегодня выпал снег, но на улице плюсовая температура. На довольно тонком льду заметили детей вместе с родителями, катавшимися здесь на санках.
К счастью, на этот раз обошлось без чрезвычайных ситуаций, и никто не провалился в воду.
Будьте осторожны. Никакие зимние развлечения не стоят вашего здоровья. Напомним, ранее на этом озере заметили катавшихся на тонком кризисе школьников. Тогда местные жители вызвали патрульных, напомнивших детям правила поведения на льду.
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