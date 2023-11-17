Біля шкіл Дніпра встановили засоби заспокоєння

Біля дніпровських шкіл з'явилися нові засоби заспокоєння.

Мова йде про засоби, які допомагають сповільнити інтенсивність руху транспорту біля шкіл. Це лежачі поліцейські, пішохідні переходи та дорожні знаки.

Як повідомили в міськраді, цього року біля 18 навчальних закладів з’явилися нові засоби заспокоєння руху. До прикладу, неподалів школи №134, де доволі жвавий рух, встановили нові лежачі поліцейські. Батьки розповідають, що також дають дітям світловідбивальні стрічки, щоб малеча була помітнішою на дорогах у вечірній час.

Загалом за рік оновили 464 елементи “лежачих поліцейських”. Також біля освітніх закладів Дніпра нанесли 2 028 кв. м пішохідних переходів та відновили 52 дорожні знаки.

Зокрема, подекуди біля шкіл встановлені фігурки дітей, які ще раз нагадують водіям про те, що поруч навчальний заклад та треба збавити швидкість.

Зауважимо, що цьогоріч у перший день навчального року біля школи збили школярку, яка зранку йшла на заняття. Це сталося на пішохідному переході. Дівчинка отримала значні травми та потрапила до лікарні.

Патрульні нагадують водіям про необхідність дотримання правил дорожнього руху та закликають бути уважними поблизу навчальних закладів.

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