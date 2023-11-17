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Возле школ Днепра установили средства успокоения

Сегодня 16:55
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Возле днепровских школ появились новые средства успокоения.

Новости Днепра про Возле школ Днепра установили средства успокоения

Речь идет о средствах, помогающих замедлить интенсивность движения транспорта возле школ. Это лежачие полицейские, пешеходные переходы и дорожные знаки.

Как сообщили в горсовете, в текущем году около 18 учебных заведений появились новые средства успокоения движения. К примеру, неподалеку школы №134, где довольно оживленное движение, установили новые лежачие полицейские. Родители рассказывают, что также дают детям светоотражающие ленты, чтобы малыши были заметнее на дорогах в вечернее время.

Всего за год обновили 464 элемента «лежачих полицейских». Также возле образовательных учреждений Днепра нанесли 2028 кв. м пешеходных переходов и восстановили 52 дорожных знака.

В частности, кое-где у школ установлены фигурки детей, которые еще раз напоминают водителям о том, что рядом учебное заведение и нужно сбавить скорость.

Новости Днепра про Возле школ Днепра установили средства успокоения

Отметим, что в этом году в первый день учебного года возле школы сбили школьницу, которая с утра шла на занятия. Это произошло на пешеходном переходе. Девочка получила значительные травмы и попала в больницу.

Патрульные напоминают водителям о необходимости соблюдения ПДД и призывают быть внимательными вблизи учебных заведений.

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