Березнева індексація пенсій: на скільки підвищать виплати для пенсіонерів Дніпра та області

У березні пенсіонерам Дніпра та області проіндексують пенсії.

У березні в Україні традиційно проведуть індексацію пенсій. За даними Мінсоцполітики, у середньому виплати зростуть на 13%. При розрахунку враховують стаж та зарплату пенсіонера.

Індексацію проводять відповідно до показника середньої зарплати за попередній рік. Тобто це не означає, що сума виплати зросте на 13%.

Показник се­редньої зарплати, який беруть для нарахування пенсії, зрос­те на 11%. Потім цей показник множать на показник стажу. Оскільки в кожного пенсійна виплата складається з різних показників стажу, доплат тощо, то й розмір індексації в кожного буде різний.

Тобто хтось отримає +100 гривень, а хтось і +1000.

Станом на 1 лютого мінімальна пенсія залишатиметься на рівні 2 361 грн, тоді як максимальна пенсія складатиме 23 610 грн.

Окрім цього, з 1 квітня планується оновити суми виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати.

У липні 2024 року — перерахують пенсію тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем, тобто, це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, якою є середня пенсія на Дніпропетровщині.

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