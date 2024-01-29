Березнева індексація пенсій: на скільки підвищать виплати для пенсіонерів Дніпра та області

У березні в Україні традиційно проведуть індексацію пенсій. За даними Мінсоцполітики, у середньому виплати зростуть на 13%. При розрахунку враховують стаж та зарплату пенсіонера.
Індексацію проводять відповідно до показника середньої зарплати за попередній рік. Тобто це не означає, що сума виплати зросте на 13%.
Показник середньої зарплати, який беруть для нарахування пенсії, зросте на 11%. Потім цей показник множать на показник стажу. Оскільки в кожного пенсійна виплата складається з різних показників стажу, доплат тощо, то й розмір індексації в кожного буде різний.
Тобто хтось отримає +100 гривень, а хтось і +1000.
Станом на 1 лютого мінімальна пенсія залишатиметься на рівні 2 361 грн, тоді як максимальна пенсія складатиме 23 610 грн.
Окрім цього, з 1 квітня планується оновити суми виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати.
У липні 2024 року — перерахують пенсію тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем, тобто, це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років.
Нагадаємо, раніше ми писали, якою є середня пенсія на Дніпропетровщині.
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