Аж кишить: у Дніпрі на Січеславській Набережній біля ресторану помітили зміїне лігво (ВІДЕО)

Зміїне кубло помітили на Січеславській Набережній.

Зміїне лігво помітили на Січеславській Набережній біля ресторану. Клубок вужиків висів на даху тераси, повідомляють очевидці. Кінець квітня – пік активності плазунів. Гадюками “кишать” степи та посадки, а водяні вужики окуповують прибережні території.

На відео скоріш за все саме вужики, які вилізли грітися на сонечко та обрали для цього територію неподалік від берега.

На Дніпропетровщині водиться п’ять видів змій. Найчастіше люди зустрічають водяного вужа та степову гадюку. Біля води можна побачити великих плазунів без жовтих плям – це вужики. У них зараз сезон спарювання, тому вони кубляться цілими колоніями.

Вужі безпечні та не кусаються. А ось гадюк злити не варто, бо ці плазуни можуть вжалити людину, яка потурбувала їх своєю присутністю. Найчастіше отруйних гадюк бачать жителі Лівобережжя.

Будьте уважні й обережні, виходячи на природу, на дачі та присадибні ділянки. Аби уберегти себе, подбайте про закритий, щільний одяг та взуття. При укусі гадюки – ні в якому разі не відсмоктуйте отруту. Єдине, що можна зробити негайно – обробити місце укусу антисептиком, покласти туди холодний лід та якнайшвидше поїхати до лікарні.

Нагадаємо, на дачі під Дніпром жінку вкусила гадюка.

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