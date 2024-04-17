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  • Аж кишит: в Днепре на Сичеславской Набережной возле ресторана заметили змеиное логово (ВИДЕО)

Аж кишит: в Днепре на Сичеславской Набережной возле ресторана заметили змеиное логово (ВИДЕО)

Сегодня 15:25
просмотров

Змеиное гнездо заметили на Сичеславской Набережной.

Новости Днепра про Аж кишит: в Днепре на Сичеславской Набережной возле ресторана заметили змеиное логово (ВИДЕО)

Змеиное логово заметили на Сичеславской Набережной возле ресторана. Клубок ужиков висел на крыше террасы, сообщают очевидцы. Конец апреля – пик активности пресмыкающихся. Гадюками «кишат» степи и посадки, а водяные ужи оккупировали прибрежные территории.

На видео, скорее всего, именно ужи, которые вылезли греться на солнышко и выбрали для этого территорию неподалеку от берега.

В Днепропетровской области водится пять видов змей. Чаще люди встречают водяного ужа и степную гадюку. Возле воды можно увидеть больших пресмыкающихся без желтых пятен – это ужи. У них сейчас сезон спаривания, поэтому они карабкаются целыми колониями.

Ужи безопасны и не кусаются. А вот гадюк злить не стоит, потому что эти пресмыкающиеся могут ужалить человека, который побеспокоил их своим присутствием. Чаще всего ядовитых змей видят жители Левобережья.

Будьте внимательны и осторожны, выходя на природу, на даче и приусадебные участки. Чтобы уберечь себя, позаботьтесь о закрытой, плотной одежде и обуви. При укусе гадюки – ни в коем случае не отсасывайте яд. Единственное, что можно сделать немедленно – обработать место укуса антисептиком, положить туда холодный лед и поскорее поехать в больницу.

Напомним, на даче под Днепром женщину укусила гадюка.

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Новости Днепра про Аж кишит: в Днепре на Сичеславской Набережной возле ресторана заметили змеиное логово (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Аж кишит: в Днепре на Сичеславской Набережной возле ресторана заметили змеиное логово (ВИДЕО)Русский

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