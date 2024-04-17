Аж кишит: в Днепре на Сичеславской Набережной возле ресторана заметили змеиное логово (ВИДЕО)

Змеиное гнездо заметили на Сичеславской Набережной.

Змеиное логово заметили на Сичеславской Набережной возле ресторана. Клубок ужиков висел на крыше террасы, сообщают очевидцы. Конец апреля – пик активности пресмыкающихся. Гадюками «кишат» степи и посадки, а водяные ужи оккупировали прибрежные территории.

На видео, скорее всего, именно ужи, которые вылезли греться на солнышко и выбрали для этого территорию неподалеку от берега.

В Днепропетровской области водится пять видов змей. Чаще люди встречают водяного ужа и степную гадюку. Возле воды можно увидеть больших пресмыкающихся без желтых пятен – это ужи. У них сейчас сезон спаривания, поэтому они карабкаются целыми колониями.

Ужи безопасны и не кусаются. А вот гадюк злить не стоит, потому что эти пресмыкающиеся могут ужалить человека, который побеспокоил их своим присутствием. Чаще всего ядовитых змей видят жители Левобережья.

Будьте внимательны и осторожны, выходя на природу, на даче и приусадебные участки. Чтобы уберечь себя, позаботьтесь о закрытой, плотной одежде и обуви. При укусе гадюки – ни в коем случае не отсасывайте яд. Единственное, что можно сделать немедленно – обработать место укуса антисептиком, положить туда холодный лед и поскорее поехать в больницу.

Напомним, на даче под Днепром женщину укусила гадюка.

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