Авто закинуло на відбійник посеред дороги: на Перемозі трапилася серйозна ДТП

Будь ласка, будьте обережні на дорогах!

Сьогодні, 6 березня, у Дніпрі на Набережній Перемоги сталася жахлива аварія. За попередньою інформацією, там зіткнулися Hyundai та Jaguar. Hyundai від удару “закинуло” на відбійник.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці та медики.

Зазначимо, рух на цій ділянці дороги ускладнено – враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вантажівка, яка “загубила” причіп, паралізувала рух всієї вулиці.

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