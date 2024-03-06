Авто закинуло на відбійник посеред дороги: на Перемозі трапилася серйозна ДТП

Сьогодні, 6 березня, у Дніпрі на Набережній Перемоги сталася жахлива аварія. За попередньою інформацією, там зіткнулися Hyundai та Jaguar. Hyundai від удару “закинуло” на відбійник.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці та медики.
Зазначимо, рух на цій ділянці дороги ускладнено – враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вантажівка, яка “загубила” причіп, паралізувала рух всієї вулиці.
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