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Авто забросило на отбойник посреди дороги: на Победе произошло серьезное ДТП

Сегодня 14:39
просмотров

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

Новости Днепра про Авто забросило на отбойник посреди дороги: на Победе произошло серьезное ДТП

Сегодня, 6 марта, в Днепре на Набережной Победы произошла ужасная авария. По предварительной информации, там столкнулись Hyundai и Jaguar. Hyundai от удара «забросило» на отбойник.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители и медики.

Отметим, движение на этом участке дороги затруднено — учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Новости Днепра про Авто забросило на отбойник посреди дороги: на Победе произошло серьезное ДТП

Видео момента ДТП:

Видео — «Информатор».

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре грузовик, который «потерял» прицеп, парализовал движение всей улицы.

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Новости Днепра про Авто забросило на отбойник посреди дороги: на Победе произошло серьезное ДТПУкраїнська Новости Днепра про Авто забросило на отбойник посреди дороги: на Победе произошло серьезное ДТПРусский

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