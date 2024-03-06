Авто забросило на отбойник посреди дороги: на Победе произошло серьезное ДТП

Сегодня, 6 марта, в Днепре на Набережной Победы произошла ужасная авария. По предварительной информации, там столкнулись Hyundai и Jaguar. Hyundai от удара «забросило» на отбойник.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Сейчас на месте ДТП работают правоохранители и медики.
Отметим, движение на этом участке дороги затруднено — учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Видео момента ДТП:
Видео — «Информатор».
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре грузовик, который «потерял» прицеп, парализовал движение всей улицы.
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