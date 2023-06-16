8 червня пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині син розшукує маму

У Нікополі зникла безвісти 74-річна Лариса Красновська.

16 червня до Нікопольської поліції звернувся син жінки та повідомив, що 8 червня вона вийшла з дому в районі «Новопавлівка» та пішла до доньки на вул. Шевченка. Після цього зв’язок із пенсіонеркою обірвався.

Прикмети: на вигляд 70-75 років, зріст 170 см, очі темно-зелені, середньої статури, волосся коротке сиве.

Була одягнута в рожеву блузку з коротким рукавом, лосини темно-сині, рожеву кофту і косинку коричневого кольору з різноколірними вставками, сандалі білі, окуляри з білими дужками в чорній оправі. З собою мала сумку жіночу темно-синю.

Важливо: жінка має проблеми з пам’яттю.

Якщо ви бачили цю жінку або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (099) 490 26 29, 0950750790 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області зникла 41-річна жінка.

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