Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

8 червня пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині син розшукує маму

Сьогодні 15:02
просмотров

У Нікополі зникла безвісти 74-річна Лариса Красновська.

Новости Днепра про 8 червня пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині син розшукує маму

16 червня до Нікопольської поліції звернувся син жінки та повідомив, що 8 червня вона вийшла з дому в районі «Новопавлівка» та пішла до доньки на вул. Шевченка. Після цього зв’язок із пенсіонеркою обірвався.

Прикмети: на вигляд 70-75 років, зріст 170 см, очі темно-зелені, середньої статури, волосся коротке сиве.

Була одягнута в рожеву блузку з коротким рукавом, лосини темно-сині, рожеву кофту і косинку коричневого кольору з різноколірними вставками, сандалі білі, окуляри з білими дужками в чорній оправі. З собою мала сумку жіночу темно-синю.

Важливо: жінка має проблеми з пам’яттю.

Якщо ви бачили цю жінку або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (099) 490 26 29, 0950750790 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області зникла 41-річна жінка.

Читайте також:

Новости Днепра про 8 червня пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині син розшукує мамуУкраїнська Новости Днепра про 8 червня пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині син розшукує мамуРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Десятки будинків: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:30
    Десятки будинків: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду

    Зробіть про всяк випадок запаси питної та технічної води!

    На Дніпропетровщині відпочивальники врятували потопельника
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:29
    На Дніпропетровщині відпочивальники врятували потопельника

    Поблизу Павлограду відпочивальники відкачали чоловіка, який ледь не втонув.

    Триває майже дві години: мешканців Дніпра та області закликали реагувати на тривогу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:33
    Триває майже дві години: мешканців Дніпра та області закликали реагувати на тривогу

    О 10:49 у Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу.

    У Кам’янському в річці втонув чоловік: тіло виявили на відстані 90 метрів від берега
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:57
    У Кам’янському в річці втонув чоловік: тіло виявили на відстані 90 метрів від берега

    Сьогодні рано-вранці в річці Дніпро у Кам'янському виявили тіло людини.

    Наверх