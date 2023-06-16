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  • У Марганці, який залишився без води, у парку з’явилися дерев’яні вуличні туалети

У Марганці, який залишився без води, у парку з’явилися дерев’яні вуличні туалети

Сьогодні 14:13
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У Марганці, що на Дніпропетровщині, почали встановлювати вуличні дерев'яні туалети.

Новости Днепра про У Марганці, який залишився без води, у парку з'явилися дерев'яні вуличні туалети

Три вбиральні розмістили в місцевому парку. Про це повідомляють у спільноті на Facebook Типовий Марганець. Місцеві зазначають, що встановив туалети місцевий ГЗК. 

Усього планують розмістити 15 вбиралень у ключових точках міста, за які відповідає комбінат.

Нагадаємо, через підрив Каховської ГЕС Марганець залишився без централізованого водопостачання. Тому містяни вимушені повертатися у середньовіччя, набираючи дощову воду та пристосовуючись до нових умов життя, коли немає доступу до благ цивілізації. 
 
 

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Новости Днепра про У Марганці, який залишився без води, у парку з'явилися дерев'яні вуличні туалетиУкраїнська Новости Днепра про У Марганці, який залишився без води, у парку з'явилися дерев'яні вуличні туалетиРусский

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    Викручуються як можуть.

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