У Марганці, який залишився без води, у парку з’явилися дерев’яні вуличні туалети

У Марганці, що на Дніпропетровщині, почали встановлювати вуличні дерев'яні туалети.

Три вбиральні розмістили в місцевому парку. Про це повідомляють у спільноті на Facebook Типовий Марганець. Місцеві зазначають, що встановив туалети місцевий ГЗК.

Усього планують розмістити 15 вбиралень у ключових точках міста, за які відповідає комбінат.

Нагадаємо, через підрив Каховської ГЕС Марганець залишився без централізованого водопостачання. Тому містяни вимушені повертатися у середньовіччя, набираючи дощову воду та пристосовуючись до нових умов життя, коли немає доступу до благ цивілізації. Раніше ми писали про мешканців Марганця, які набирали технічну воду, яка лилася зі стріхи та балконів багатоповерхівок

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