У Марганці, який залишився без води, у парку з’явилися дерев’яні вуличні туалети
У Марганці, який залишився без води, у парку з’явилися дерев’яні вуличні туалети
Сьогодні 14:13
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У Марганці, що на Дніпропетровщині, почали встановлювати вуличні дерев'яні туалети.
Три вбиральні розмістили в місцевому парку. Про це повідомляють у спільноті на Facebook Типовий Марганець. Місцеві зазначають, що встановив туалети місцевий ГЗК.
Усього планують розмістити 15 вбиралень у ключових точках міста, за які відповідає комбінат.
Нагадаємо, через підрив Каховської ГЕС Марганець залишився без централізованого водопостачання. Тому містяни вимушені повертатися у середньовіччя, набираючи дощову воду та пристосовуючись до нових умов життя, коли немає доступу до благ цивілізації.
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